BR24Live, 13 Uhr: Bayern will Corona-Regeln verschärfen

Wenn in Städten der Inzidenzwert von 50 überschritten wird, sollen strengere Regeln bei privaten Feiern und an viel besuchten öffentlichen Plätzen gelten. Das hat Ministerpräsident Markus Söder bereits am Montag angekündigt. Heute soll das Kabinett die entsprechende Verordnung anpassen. Die strengeren Regeln sollen dann gelten, wenn das Ausbruchsgeschehen nicht näher eingrenzbar ist.

Auf Grundlage der bayernweiten Verordnung können die Städte dann einzelne Plätze benennen, auf denen auch draußen Maskenpflicht gilt, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Zusätzlich soll es Einschränkungen beim Alkoholkonsum an diesen Orten geben. Ab welcher Uhrzeit kein Alkohol mehr getrunken werden darf, war zunächst noch offen.

Kabinett plant bayernweite Verschärfungen der Corona-Regeln

In Würzburg gibt es bereits ein Alkoholverbot ab 22 Uhr. In München dürfen sich ab Donnerstag nur noch maximal fünf Personen treffen (ausgenommen von dieser Obergrenze sind Angehörige zweier Haushalte oder "Verwandte in gerader Linie") und an ausgewiesenen Plätzen in der Innenstadt gilt Maskenpflicht. Bei privaten Feiern draußen gilt eine Höchstteilnehmerzahl von 50 Personen. Das Kabinett plant eine weitere, bayernweit gültige Verschärfung: Wer zu Sport- oder Kulturveranstaltungen ins Ausland reist, muss nach seiner Rückkehr in Quarantäne, auch wenn der Aufenthalt nur kurz war.

Hintergrund ist das Supercup-Spiel des FC Bayern in Budapest am Donnerstag, bei dem bis zu 3.000 Bayernfans nach Ungarn reisen wollen. Für Berufspendler gilt die Regelung weiter, dass keine Quarantänepflicht besteht, wer kürzer als 48 Stunden im Ausland war.