BR24live 13.30 Uhr: Alle krank - was steckt hinter Immunschuld?

Mit einer Gesamtrate neu aufgetretener akuten Atemwegserkrankung (ARE) von 11,4 Prozent waren in der Kalenderwoche 48 etwa 9,5 Millionen Personen in Deutschland an Husten oder Halsschmerzen, teils mit Fieber erkrankt. Laut RKI liegt diese Rate "sehr deutlich über dem Bereich der Vorjahre zu dieser Zeit".

Welche Folgen haben die vielen Krankheitsfälle für Arztpraxen?

Gerade die ohnehin schon angespannte Personalsituation im Medizin- und Pflegebereich wird durch die Krankheitswelle noch verstärkt. Denn nicht nur viele erkrankte Patienten sondern auch krankes Personal belastet die Kliniken und Praxen. Die Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI), die Meldungen von Haus- und Kinderarztpraxen auswertet, berichtet, dass die Zahl der Arztbesuche über dem Wertebereich der vorpandemischen Jahre um diese Zeit liegt.

Ob dadurch auch die hausärztliche Versorgung in Gefahr ist, wird Hausarzt Dr. Oliver Abbushi aus Deissenhofen im BR24live ab 13.30 Uhr im Livestream beantworten (eingebettet über diesen Artikel).

Theorie "Immunschuld": Immunsystem während der Pandemie geschwächt?

Als Grund für die hohe Anzahl an Krankheitsfällen wird in sozialen Netzwerken, insbesondere bei Kritikern der Corona-Maßnahmen, immer wieder der Begriff der "Immunschuld" vorgebracht. These: Die pandemiebedingten Schutzmaßnahmen - so die User - hätten dem Immunsystem nachhaltig geschadet. Es sei durch Abstand, Maske und Co. nicht ausreichend trainiert worden. Andere Viren würden nun heftiger zuschlagen können als früher, so die Kommentare.

Virologin: Infektionen müssen nicht nachgeholt werden

Virologen widersprechen der Immunschuld-Theorie: Es gebe kein "Infektionskonto", das man abarbeiten muss, damit man am Ende des Jahres wieder bei null sei, so Isabella Eckerle von der Universitätsklinik in Genf auf Twitter: "Wenn man sich weniger ansteckt als der Durchschnitt, dann muss man das später nicht nachholen. Man ist einfach weniger krank und fehlt weniger", so Eckerle.

Der Immunologe Prof. Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover beantwortet bei BR24live ab 13.30 Uhr weitere Fragen zum Thema Immunsystem und Immunschuld.