BR24Live 12Uhr: Bayerisches Kabinett tagt zu Corona-Maßnahmen

Auf Facebook, Twitter und Co ist bereits von der "Corona-Leine" die Rede. Ob allerdings auch in Bayern in Hotspots mit zu hohen Infektionszahlen der Bewegungsradius auf 15 Kilometer begrenzt wird. ist noch offen.

Wieder "bayerischer Weg" bei Umsetzung der Auflagen?

Diese und weitere Corona-Maßnahmen, die nach dem Treffen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Merkel gestern in Berlin bekannt wurden, liegen heute auf dem Tisch des Bayerischen Kabinetts. Darunter auch die Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar und die verschärfte Regelung, dass zum eigenen Hausstand nur noch eine weitere Person dazukommen darf.

Es wird damit gerechnet, dass Bayern die bundesweiten Beschlüsse per Verordnung umsetzen wird. Offen ist, ob der Freistaat wie schon in der Vergangenheit eigene Akzente setzen wird. Klarheit soll eine Pressekonferenz um 12:00 Uhr bringen, zu der Ministerpräsident Söder und Wirtschaftsminister Aiwanger geladen haben.

Landtag befasst sich am Freitag mit Maßnahmen

Um auch die Opposition zu Wort kommen zu lassen, befasst sich am Freitag auch noch der Bayerische Landtag mit der Verlängerung und Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Vor allem die juristische Frage, ob die sogenannte "Corona-Leine" überhaupt rechtens ist, dürfte im Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition dann eine entscheidende Rolle spielen.