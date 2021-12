BR24live, 12 Uhr: Kabinett setzt Corona-Verschärfungen um

In einigen Bundesländern werden auch an diesem Wochenende tausende Fußballfans in den Stadien jubeln - in Bayern wird dagegen vor leeren Rängen gespielt. Das will das bayerische Kabinett am Vormittag in einer Video-Schalte beschließen. Beim Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Krise konnte sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit seiner Forderung nach "Geisterspielen" in ganz Deutschland nicht durchsetzen, jetzt will es die Staatsregierung für den Freistaat im Alleingang festlegen.

Gelten soll dies laut Söder schon ab Samstag - damit wäre die Bundesliga-Partie Augsburg gegen Bochum davon betroffen, das Zweitliga-Spiel Nürnberg gegen Kiel sowie in der 3. Liga das Heimspiel von 1860 München gegen Magdeburg. Es sei nicht vorstellbar, dass Weihnachtsmärkte nicht stattfinden und Tausende Fans im Stadion seien, sagte Söder am Donnerstag zur Begründung.

Über die Beschlüsse des Kabinetts informieren Söder, Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) ab 12 Uhr in einer Pressekonferenz. BR24 überträgt live.

2G-Regel im Einzelhandel

Für Menschen, die weder von Corona genesen noch vollständig geimpft sind, werden die Beschränkungen weiter verschärft. Wie von Bund und Ländern beschlossen, soll künftig auch in Bayern im Einzelhandel die 2G-Regel gelten. Dann dürfen in vielen Geschäften nur noch Geimpfte und Genesene einkaufen. "Dies wird jetzt neu sein", sagte Söder. Kontrolliert werde das vor Ort.

Ausgenommen sollen Läden des täglichen Bedarfs sein - welche genau, werde das Kabinett beschließen, kündigte der Ministerpräsident an. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hält 2G im Handel wegen des Kontroll-Aufwands zwar für "problematisch", deutete aber seine Zustimmung im Kabinett an.

Kontaktbeschränkungen werden verschärft

Auch die Verschärfung der Kontaktbeschränkungen zielt in erster Linie auf Ungeimpfe ab, kann aber auch Geimpfte betreffen. Denn sobald sich in einer Gruppe Menschen ein Ungeimpfter befindet, gelten die gleichen Regeln für alle: Angehörige eines Haushalts dürfen sich mit maximal zwei Personen aus einem weiteren treffen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Treffen von Menschen aus mehr als zwei Haushalten sind künftig also nur noch erlaubt, wenn kein Ungeimpfter dabei ist.

Obergrenzen für Feiern bei hoher Inzidenz

Liegt in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz über dem neuen Schwellenwert von 350 soll es laut Bund-Länder-Beschluss Teilnehmer-Obergrenzen bei privaten Feiern geben: maximal 50 Geimpfte und Genesene in Innenräumen sowie 200 im Freien. Auch dies wird laut Söder im Freistaat umgesetzt. Er stellte aber klar: "Wir raten von jeder Form von Feier ab."

Viele Regeln gelten schon in Bayern

Eine Reihe weiterer Regeln, auf die sich Bund und Länder am Donnerstag verständigten, gelten im Freistaat dagegen schon länger: Clubs und Diskotheken sind geschlossen, Schüler aller Klassenstufen müssen auch im Unterricht Masken tragen, in Kinos und Theatern dürfen nur Geimpfte und Genesene Platz nehmen, die zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen müssen. In Kultureinrichtungen soll - im Gegensatz zum Profisport - weiterhin eine Auslastung von 25 Prozent erlaubt bleiben, wie Söder sagte.

Auch Schulen und Kitas Thema im Kabinett

Befassen wollen sich die Ministerinnen und Minister in ihrer Schalte auch mit Kinderbetreuungseinrichtungen. Der Ministerpräsident möchte ein Testkonzept für Kitas, um auch "für die Kleinsten Sicherheit zu gewährleisten". Bisher erhalten Eltern in der Kita Berechtigungsscheine, mit denen sie in der Apotheke kostenlos Schnelltests für ihre Kinder bekommen - die sie dann zuhause verwenden können.

Schulen werden laut Söder ebenfalls Thema sein. Vorgezogene Weihnachtsferien, die aktuell bundesweit diskutiert werden, wird das Kabinett heute aber nicht beschließen: "Aus meiner Sicht gibt es jetzt keinen Anlass, das zu entscheiden", sagte er. Vorerst solle die Priorität "eindeutig auf der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes" liegen. Er sei aber offen, das zu diskutieren, falls sich die Corona-Zahlen in nächster Zeit verschlechtern sollten.