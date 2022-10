BR24live, 12.00 Uhr: CDU-Chef Merz bei der CSU

Der erste Tag gehörte dem eigenen Parteichef, am zweiten darf der Vorsitzende der Schwesterpartei auf die Bühne des CSU-Parteitags: Nach dem Auftritt von Markus Söder am Freitag wird am Mittag zum Abschluss der Delegiertenversammlung Friedrich Merz in der Augsburger Messe erwartet. Söder will den Besuch als Berlin als Zeichen verstanden wissen, dass CDU und CSU in der schweren Zeit besonders gut zusammenarbeiten.

BR24 überträgt die Rede von CDU-Chef Merz ab ca. 12.00 Uhr live. Anschließend ordnet die Leiterin des BR-Hauptstadtstudios, Stefanie Stauss, den Parteitagsauftritt ein.

Dobrindt erwartet von Merz Standortbestimmung

Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, erwartet von Merz eine klare Standortbestimmung. Wo steht die Union? Und wie sieht die Balance im Umgang mit Ampel-Regierung aus? Wo sollen CDU und CSU die Apel positiv-konstruktiv unterstützen und wo sollen sie SPD, Grünen und FDP kritisch gegenüberstehen? In Dobrindts Augen verspielt die Ampel den Wohlstand Deutschlands. Auch das werde Merz ansprechen, kündigt der CSU-Politiker an.

Das Verhältnis zwischen CSU und CDU ist Dobrindt zufolge hervorragend. Alle hätten aus den Diskussionen des vergangenen Jahres Lehren gezogen. Allen sei klar, dass die Union nur gemeinsam erfolgreich sein und die Menschen überzeugen könne. 2021 hatten sich Söder und der damalige CDU-Chef Armin Laschet einen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union geliefert.

Söder attackiert Scholz und Habeck

Die Kritik an der Ampel-Koalition zieht sich wie ein roter Faden durch den CSU-Parteitag. Am Freitag hatte der CSU-Vorsitzende Söder vor mehr als 800 Delegierten das Berliner Dreierbündnis scharf attackiert und ihm die Regierungsfähigkeit abgesprochen. Die Ampel sei wohl "eine der schwächsten Regierungen, die wir je in der Bundesrepublik Deutschland gehabt haben", sie sei innerlich zerrissen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warf Söder vor, mit seinem Verhalten die gesamte Europäische Union zu düpieren, dem Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) Doppelmoral.

Bei der Energieversorgung will der bayerische Ministerpräsident sein Land "unabhängig von Russland und auch deutlich unabhängiger vom Ampel-Norden" machen - insbesondere dank Wasserstoff. Bayern warte nicht auf die "Ampel-Gnade" des Nordens, sondern spreche mit Österreich, Kroatien und Italien und werde "alle Optionen des Südens ziehen". Auch bei den erneuerbaren Energien wolle Bayern noch besser werden und den "Turbo" zünden.

"CSU hat ihre Mitte gefunden"

Die CSU sieht Söder nach schwierigen Monaten auf einem guten Weg. "Vor einem Jahr da war unsere Partei ziemlich in der Depression." Das Ergebnis der Bundestagswahl sei enttäuschend, das Profil nach vielen Jahren Große Koalition verwischt gewesen, die Basis unzufrieden gewesen. Mittlerweile habe die CSU wieder "ihre Mitte" und ihren Schwerpunkt gefunden, die Umfragen seien nach oben gegangen. "Die Akzeptanz vor Ort ist wieder stärker."

Die CSU müsse im Landtagswahlkampf nun ihre größte Stärke ausspielen: "Im Land Präsenz zu zeigen." Es dürfe kein Fest, keine Veranstaltung, keine Diskussion ohne die CSU geben.

Söders Slogan: "Hightech und Heimat"

Die Partei müsse dabei ihre Wähler nicht "krampfhaft irgendwo links der Mitte suchen". Söder betonte: "Wir müssen unsere Zielgruppen in der Mitte der Bürgerlichkeit suchen - Liberale, Konservative, sozial Engagierte, Ökologische -, an unsere Stammwähler denken - Mittelstand, Handwerker, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ältere Menschen, Landwirtschaft , ländlicher Raum, Familien -, aber auch die Neuen mutig an uns binden." Dabei gelte es, das Herz anzusprechen. "Es ist wichtig, das Bayern-Gefühl jedenfalls mehrheitlich zu repräsentieren."

Früher sei dafür der Slogan "Laptop und Lederhose" verwendet worden, heute gebe es Alternativen wie "Leberkäs und Laser", "Gigabit und Gamsbart", "W-Lan und Weißbier" oder "Raumfahrt und Rosenkranz". Am besten drücke es aber "Hightech und Heimat" aus. Das sei die Verbindung von Modernität und Menschlichkeit, von Weltoffenheit und Wertegebundenheit.