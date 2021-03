BR24Live 12.55: Bayerisches Kabinett berät über Corona-Situation

Wie kommen Schnelltests und Impfungen mehr in Gang? Wie sieht die Corona-Lage auf den Intensivstationen aus? Welche Öffnungsperspektiven haben Grenzregionen mit besonders hoher Corona-Inzidenz - und wie kommt dort wie geplant mehr Impfstoff hin? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich das bayerische Kabinett derzeit. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der Ministerrat tagen per Videokonferenz - zugeschaltet sind auch Intensivmediziner.

Über die Ergebnisse informieren Staatskanzleichef Florian Herrmann, Gesundheitsminister Klaus Holetschek (beide CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) im Anschluss an die Kabinettssitzung. BR24 überträgt die Pressekonferenz samt anschließender Einordnung ab 12.55 Uhr live. Der Livestream ist eingebettet über diesem Artikel.

Hausärzte sollen auch ab April impfen

Klar ist bereits, dass ab April auch die Hausärzte in Deutschland Corona-Impfungen durchführen sollen. Derweil kritisiert der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, dass die Bundesländer schon jetzt die vorgegebene Impf-Reihenfolge nicht einhalten würden. Söder plädiert dagegen schon seit längerem für mehr Pragmatismus bei der Impf-Reihenfolge.

Auch die Schulpolitik dürfte bei der Kabinettssitzung eine Rolle spielen. Trotz einer bayernweit leicht steigenden Sieben-Tage-Inzidenz sollen ab Montag erstmals seit Dezember wieder Schüler aller Jahrgangsstufen zurück an ihre Schulen. In allen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz unter 100 soll es dann für alle Schüler wieder Wechselunterricht geben. Wo der Wert von 50 unterschritten wird, sollen alle Grundschüler zurück in den vollständigen Präsenzunterricht.