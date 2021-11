BR24live, 12.50 Uhr: Söder informiert über neue Corona-Regeln

Nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern will die bayerische Staatsregierung alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um strengere Regeln auf den Weg zu bringen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will einen "echten Wellenbrecher" aus "Blocken und Boostern".

Die konkreten Pläne, die er am Vormittag mit den Freien Wählern absprechen möchte, stellt er um 13 Uhr bei einer Pressekonferenz in München vor. Daran nehmen auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) teil.

BR24 überträgt die Pressekonferenz ab 12.50 live.

Obergrenzen für Veranstaltungen und Absagen

Söder zufolge wird Bayern seine Maßnahmen "grundlegend" verschärfen. Es werde sich de facto um einen Lockdown für Ungeimpfte handeln. Neben Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte sprach er auch über Obergrenzen für Veranstaltungen und die "Absage bestimmter Bereiche". Weitere Details wollte er nicht nennen, um den Beratungen mit den Freien Wählern nicht vorzugreifen.

Der Ministerpräsident betonte aber, bei den verschärften bayerischen Maßnahmen müssten die "verfassungsmäßigen Rechte" der Geimpften gewahrt werden. In der "BR24 Rundschau" ergänzte er später mit Blick auf den Lockdown in Österreich, dass Deutschland ein anderes Verfassungsrecht habe. "Ein Generallockdown mit Schließung der Schulen wird es in Bayern nicht geben."

Der Fahrplan für die nächsten Tage

Für den Nachmittag kündigte Söder darüber hinaus ein Gespräch mit "allen Impf-Partnern" an, um die Corona-Auffrischungsimpfungen voranzubringen. Bund und Länder hatten sich am Donnerstag laut der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darauf verständigt, "jedem ein Angebot zu machen". Damit müssten in kurzer Zeit bundesweit 27 Millionen Booster-Impfungen sichergestellt werden. "Das bedarf einer wirklich großen Kraftanstrengung", betonte Merkel.

Anfang nächster Woche sollen Söder zufolge die neuen Corona-Regeln im Bayerischen Landtag diskutiert werden. Spätestens Mitte nächster Woche könnten sie dann in Kraft treten.

Verschärfung erst vor wenigen Tagen

Die Staatsregierung hatte die bayerische Corona-Verordnung erst vor wenigen Tagen weiter verschärft: Seit Dienstag gilt die 2G-Regel auch für die Gastronomie und für Beherbergungsbetriebe. Zudem ist jetzt auch bei verpflichtendem 2G eine FFP2-Maskenpflicht vorgeschrieben. Betreiber von Clubs und Diskotheken können sich freiwillig für ein 2G-plus-Modell entscheiden. Dann brauchen Besucherinnen und Besucher zusätzlich zum Impf- oder Genesenen-Nachweis noch einen negativen Corona-Schnelltest. Dafür können die Gäste dann aber ohne FFP2-Maske tanzen oder feiern.