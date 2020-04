BR24Live: Söder und Kretschmann stimmen Corona-Kurs ab

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) trifft am Mittag in Ulm mit dem Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) zusammen. Die beiden wollen sich im Ulmer Rathaus über den weiteren Fahrplan in der Corona-Krise abstimmen. Um 13 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt: hier im BR24Live-Stream.

Abstimmung vor Treffen mit Kanzlerin

Söder wie Kretschmann gehören zu den Vorsichtigen, ihre beiden Bundesländer sind besonders von Corona betroffen. Vor dem nächsten Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin wollen sich Söder und Kretschmann darum noch einmal versichern, dass sie kein Interesse an einer allzu schnellen Lockerung haben.

Unterschiede bei Einkaufszentren

Hinter den Kulissen dürften auch die unterschiedlichen Regelungen zur Öffnung von großen Einkaufszentren zur Sprache kommen. In Baden-Württemberg dürfen die Zentren öffnen, in Bayern nicht. Für die bayerischen Händler in der Grenzregion ist das ein Problem. Trotzdem heißt es aus Söders Umfeld, dass hier wahrscheinlich keine Nachbesserungen der bisher geplanten Lockerungen auf bayerischer Seite beschlossen werden.

Söder und Kretschmann ziehen an einem Strang

Mit Markus Söder und Winfried Kretschmann treffen sich zwei Bündnispartner und schon fast zwei alte Vertraute. Im vergangenen Jahr bot Senior Kretschmann Junior Söder das Du an, seither ziehen sie bei vielen Themen und auch in der aktuellen Krise an einem Strang.