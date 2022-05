BR24live, 12.45 Uhr: Wahl der Fränkischen Weinkönigin

64 Königinnen – kein König

Die Amtszeit der Fränkischen Weinkönigin dauert üblicherweise ein Jahr. Die Regularien sehen vor, dass die Kandidatinnen entweder aus einer Winzerfamilie stammen müssen, selbst Winzerinnen sind oder mindestens ein Jahr Weinprinzessin waren.

Im Vorfeld der diesjährigen Wahl stellte Weinbaupräsident Artur Steinmann klar: Auch Männer dürfen sich bewerben. Bislang aber hat sich noch kein Mann beworben, der die Voraussetzung erfüllt. Gemäß den Vorschriften dürfen die Bewerberinnen und Bewerber auch nicht verheiratet sein.

Amtierende Weinhoheit war drei Jahre lang im Amt

Die Fränkische Weinkönigin wird bereits seit 1950 gewählt. Bis 1963 war eine zweijährige Amtszeit üblich. So lange wie Carolin Mayer war keine andere Weinkönigin im Amt. "Es ist ein super schönes Ehrenamt, das schönste, das man in Franken haben kann", sagt Carolin Meyer im Gespräch mit dem BR. Wenn keine Pandemie ist, hat die Fränkische Weinkönigin gewöhnlich mehr als 400 Termine im Jahr. Nach drei Jahren Amtszeit wird Carolin Meyer am Freitagabend ihre Krone an ihre Nachfolgerin übergeben.