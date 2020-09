BR24Live, 12.30 Uhr: Entwicklungsminister Müller im Interview

2021 ist Schluss - dann will Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) nicht mehr für den Bundestag kandidieren.

"Nach 32 Jahren Verantwortung im Europäischen Parlament und im Deutschen Bundestag möchte ich jetzt einen Generationenwechsel einleiten." Gerd Müller, CSU, Bundesentwicklungsminister

Was bewegte Müller zu dem Schritt? Wie blickt er zurück auf sein politisches Wirken? Welche Themen beschäftigen den Minister derzeit am meisten? Darüber sprechen wir mit dem CSU-Politiker ab 12.30 Uhr im BR24Live.

Sie haben Fragen an Gerd Müller? Dann schreiben Sie uns diese gerne in die Kommentare unter diesem Artikel. Wir sammeln Ihre Fragen und werden einige davon im BR24Live ab 12.30 Uhr an den Minister weitergeben.

Ob Lieferkettengesetz, Grüner Knopf oder die Aufnahme von Migranten aus dem abgebrannten Flüchlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos - in der Entwicklungshilfe eckte Müller mit seiner Haltung und seinem Kurs oft an, auch parteiintern, und setzte sich wiederholt von der CSU-Linie und der CDU ab.

Müller machte sich auch für Klimaneutralität stark. 2018 rief er die "Allianz für Entwicklung und Klima" ins Leben. Neben rund 700 Unterstützern ist auch der Freistaat Bayern beigetreten. Damit bekennt sich Bayern dazu, zusätzliche Klimaschutzprojekte zur CO2-Emissionsminderung in Entwicklungsländern zu unterstützen.

Gerd Müller sitzt seit 1994 für den Wahlkreis Oberallgäu im Bundestag, seit Dezember 2013 ist er Bundesminister. Der 65-Jährige ist neben Andreas Scheuer und Horst Seehofer einer von drei CSU-Ministern im Bundeskabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).