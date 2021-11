Die Lage in Corona-Hotspots in Bayern spitzt sich zu

Während die deutschlandweite Inzidenz heute erstmals in der Pandemie über die Marke von 400 stieg, meldete das Robert Koch-Institut (RKI) für viele bayerische Regionen leicht sinkende Inzidenzen. Für einige Landkreise in Bayern ist das eine bedeutende Nachricht, denn der heutige Mittwoch ist der Stichtag, auf dessen Zahlenbasis die Hotspots bestimmt werden, in denen morgen ein Lockdown gilt. Grund zur Entwarnung gibt es allerdings nirgends.

Die Lage in Freyung-Grafenau

Die höchsten Zahlen meldet aktuell der Landkreis Freyung-Grafenau mit 1.512,3. Damit liegt die Region im östlichen Niederbayern nach Angaben des RKI bundesweit an zweiter Stelle nach der Region Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Im BR24Live berichtet Landrat Sebastian Gruber, dass in der Region viele Kinder, aber auch viele Menschen zwischen 50 und 60 betroffen sind - und das quer über den gesamten Landkreis.

Von 14 belegten Betten sind derzeit neun mit Covid-Patienten belegt. Ein Arzt erzählt dem BR, die Lage entspanne sich immer nur dann, wenn Patienten versterben.

Ein Problem der Region: die Impfquote in Freyung-Grafenau liegt rund zehn Prozent unter dem Bayernwert. Daran ändert sich auch nur wenig. Zwar gibt es vor den erweiterten Impfzentren und den mobilen Stationen regen Andrang, doch die meisten der Impfwilligen warten ihre Drittimpfung. Landrat Gruber jedenfalls wäre für eine Impfpflicht offen.

Insgesamt acht Regionen mit Werten über 1.000

Bayerische Hotspots sind auch die Landkreise Rosenheim, Rottal-Inn, Mühldorf am Inn, Berchtesgadener Land, Dingolfing-Landau, Traunstein und die Stadt Rosenheim. Hier überschritt die Sieben-Tage-Inzidenz die 1000er Marke. Für Regionen mit so hohen Werten gelten seit heute noch einmal schärfere Regeln als im Rest Bayerns.

Beispiel Mühldorf: Die Lage der Wirte

Die Gastronomie in den Ü1000-Hotspots muss nun ein weiteres Mal dichtmachen; in den übrigen Regionen gilt eine Sperrstunde ab 22 Uhr.

Holger Nagl ist Wirt im Gasthaus "Huberwirt" und betreibt in normalen Zeiten ein Festzelt auf dem Mühldorfer Volksfest. Jetzt muss er wie seine Kollegen in der Region wieder auf "to go"-Betrieb umstellen. Er ärgert sich darüber, dass bei ständig wechselnden Regeln die Politik keine klaren Antworten zur Frage der Entschädigung liefere - die Möglichkeit eines Lockdowns werde in den Vorgaben gar nicht thematisiert.

Die Lage freilich sei selbst bei geöffneten Betrieben inzwischen problematisch, so Nagl, der auch Vertreter des Branchenverbands DEHOGA ist. Bundesweit hätten die Gastronomiebetriebe zuletzt 20.000 Angestellte verloren.