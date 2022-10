"Mutter Bayerns": Tiefe Trauer um Barbara Stamm

Über Parteigrenzen hinweg haben Spitzenpolitiker in Bayern und ganz Deutschland die herausragenden Leistungen der verstorbenen CSU-Politikerin Barbara Stamm gewürdigt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezeichnete sie als "soziales Gewissen, Maßstab und Vorbild im Einsatz für die Mitmenschen". Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) betonte, Stamm sei eine "engagierte Sozialpolitikerin und ein herzlicher Mensch" gewesen. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) twitterte: "Barbara Stamm war eine wunderbare Frau." Parteigrenzen seien für sie höchstens eine Hürde gewesen, "die es zu überwinden galt, gerade auch wenn es um Gleichberechtigung ging".

Große Betroffenheit herrscht auch bei Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, für die sich Stamm lange Jahre engagiert hatte. Die Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes, Angelika Schorer, betonte, Stamm sei "die soziale Stimme im Freistaat Bayern" gewesen. Für die Präsidentin des Deutschen Caritasverbands, Eva Welskop-Deffaa, war Stamm ein Vorbild: "Lebenslustig, tapfer, couragiert - in aktiver Sorge um die Menschen, die wie auch immer auf der Schattenseite gelandet sind." Die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe, Ulla Schmidt, würdigte Stamm als "große Kämpferin für Menschen mit Behinderung".

Stamm starb am Morgen nach langer Krankheit im Alter von 77 Jahren in ihrer Heimatstadt Würzburg. Lange Jahre war sie CSU-Vizechefin und bayerische Sozialministerin. Dem bayerischen Landtag gehörte sie mehr als vier Jahrzehnte lang an und stand von 2008 bis 2018 als erste Frau an der Spitze des Landesparlaments. Darüber hinaus engagierte sich Stamm als unter anderem als Vorsitzende des Lebenshilfe-Landesverbands.

Kondolenzbücher und Trauerbeflaggung

Der Bayerische Landtag legt in der Friedrich-Bürklein-Halle ein Kondolenzbuch aus, das ab 12 Uhr allen Bürgerinnen und Bürgern offensteht. Sie können täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr kommen, um ihrer Trauer um Barbara Stamm Ausdruck zu verleihen. Als Erste trugen sich am Vormittag Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und Ministerpräsident Söder ins Kondolenzbuch ein.

Aigner würdigte ihre Amtsvorgängerin als eine "über alle Parteigrenzen beliebte und hochgeschätzte Politikerin, die sich jahrzehntelang vor allem für die Ärmeren und Schwächeren in unserer Gesellschaft einsetzte und ihnen eine Stimme gab". Als erste Frau an der Spitze des Bayerischen Landtags habe sich Barbara Stamm großen Respekt und hohes Ansehen erworben. "Wir verlieren mit ihr ein großes Vorbild für Frauen in der Politik, eine leidenschaftliche Kämpferin für die Schwachen in der Gesellschaft und eine überzeugte Demokratin." Am Maximilianeum ist seit dem Morgen Trauerbeflaggung.

Söder: Bedeutendste Politikerin im Freistaat

Ministerpräsident Söder ordnete zu Ehren von Barbara Stamm für den morgigen Donnerstag sowie für den Tag der Beisetzung die Trauerbeflaggung aller staatlichen Dienstgebäude in Bayern an. "Mit ihrer Hilfsbereitschaft und Wärme war sie ein Vorbild für viele Menschen - auch für mich ganz persönlich", betonte Söder." Er verneige sich vor ihrem Lebenswerk. "Barbara Stamm war die bedeutendste Politikerin im Freistaat und Mutter Bayerns." Ihr ehrliches Interesse an Menschen und ihr Engagement für Bayern und darüber hinaus werde stets in wacher und dankbarer Erinnerung bleiben. Der Freistaat werde Barbara Stamm ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei und CSU-Vize, Manfred Weber, bezeichnete Stamm als einen großartigen Menschen und große Politikerin. "Ihr Herz war immer bei den Schwachen. Bayern und CSU verlieren eine Landes-Mutter und ein soziales Gewissen."

"Sie hatte Rückgrat"

Der bayerische SPD-Fraktionschef Florian von Brunn sagte: "Der Tod von Barbara Stamm macht mich traurig. Sie hatte Rückgrat, einen klaren Kompass und war doch immer für Kompromisse offen." Ihre menschliche fränkische Art und ihr Humor blieben ihm in Erinnerung bleiben. Als "großen Verlust für uns alle" bezeichnete der Grünen-Landesvorsitzende Thomas von Sarnowski Stamms Tod. "Ihr Einsatz für die Menschen in Bayern, insbesondere für die mit Behinderung und für Geflüchtete, war in der Bevölkerung hoch angesehen."

FDP-Fraktionschef Martin Hagen schrieb auf Twitter: "Ihr Engagement für sozial benachteiligte Menschen hat ihr über Parteigrenzen hinweg große Anerkennung eingebracht." Die AfD-Abgeordnete Katrin Ebner-Steiner twitterte, Stamm habe den Landtag als erste Frau zehn Jahre lang "kompetent und gewissenhaft" geführt.

Kondolenzbuch auch in Würzburg

Auch die Stadt Würzburg legt am Mittag vor dem Ratssaal ein Kondolenzbuch aus, Rathausturm hängt Trauerflor. "Wir verlieren mit ihr eine große und Würzburg prägende Persönlichkeit, eine Konstante, die sich immer für ihre Heimatstadt und insbesondere für die Schwachen in der Gesellschaft stark gemacht hat", sagte Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU). "Ihr Tod ist ein Einschnitt für Würzburg."

"Barbara Stamm wird fehlen"

BRK-Präsidentin Angelika Schorer betonte in einer Mitteilung. Stamm habe sich als Vorsitzende der Lebenshilfe Bayern "für die Schwachen und Schwächsten der Gesellschaft" eingesetzt und sei eine echte Freundin und große UnterstüBenefizaktion "Sternstunden"tzerin des Roten Kreuzes gewesen.

Die bayerische Landesvorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbunds, Birgit Kainz, sagte: "Wir verneigen uns vor ihrer Lebensleistung." Der Deutsche Land Frauen Verband schrieb auf Twitter: "Barbara Stamm wird fehlen!"

BR-Intendantin würdigt Stamms Einsatz für Benefizaktion "Sternstunden"

Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Katja Wildermuth, würdigte Stamms Engagement als langjährige BR-Verwaltungsratsvorsitzende: "Barbara Stamm war eine leidenschaftliche Fürsprecherin und Unterstützerin des Bayerischen Rundfunks." Mit viel Tatkraft und Weitsicht habe sie den Wandel des BR hin zu einem zeitgemäßen, crossmedialen Medienhaus begleitet.

"Besonders verbunden war Barbara Stamm der Benefizaktion Sternstunden, als Schirmherrin und Botschafterin für soziale Hilfsprojekte", sagte Wildermuth. "Für ihren unermüdlichen Einsatz sind wir ihr sehr dankbar. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie."

Das BR24live zur Trauer um Barbara Stamm zum Nachschauen: