BR24Live: Strikte Regeln für Corona-Hotspot Nürnberg?

Strikte Ausgangsbeschränkungen möglich

Nach den neuen Empfehlungen der bayerischen Staatsregierung soll in Corona-Hotspots, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von über 300 gemeldet wird, das öffentliche Leben weiter heruntergefahren werden. Möglich sind in Nürnberg unter anderem strikte Ausgangsbeschränkungen wie sie derzeit in Passau und Regen gelten.

Das Verlassen der Wohnung wäre in diesem Fall nur bei "Vorliegen triftiger Gründe erlaubt", heißt es in der 9. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Schwabach auch über 300

Unterdessen hat die Stadt Schwabach auch den 7-Tage-Inzidenzwert von 300 überschritten, so die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts.

Die Regeln und Maßnahmen sind in der neunten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 30. November festgeschrieben. Die Bestimmungen für Reiserückkehrer regelt die aktualisierte Verordnung über Quarantänemaßnahmen.