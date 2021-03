BR24Live 11 Uhr: Söder-Regierungserklärung zu Corona-Beschlüssen

Bei seiner Regierungserklärung wird Ministerpräsident Markus Söder einmal mehr seinen Corona-Kurs im Landtag erklären. Die am Montag von Bund und Ländern beschlossene Lockdown-Verlängerung lehnen Teile der Freien Wähler ab. Auch in der CSU gibt es Bedenken, ob ein Festhalten am Inzidenzwert und ein Aussetzen der Anfang März angekündigten Lockerungen der richtige Weg ist.

Debatte wird erwartet

Zu den Beschlüssen des Kabinetts wird auch die Opposition Stellung beziehen. Darüber hinaus können Grüne, SPD, FDP und AfD eigene Dringlichkeitsanträge zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie einbringen. Die Freien Demokraten machten bereits klar, dass sie die beschlossenen Maßnahmen über Ostern ablehnen. Die Grünen werfen der Staatsregierung schlechtes Management vor und fordern deutliche Verbesserungen beim Impfen, Testen und bei der Nachverfolgung der Kontakte.

Die Regierungserklärung im Bayerischen Landtag beginnt um 11 Uhr – BR24 überträgt sie live.