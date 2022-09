O'zapft is: OB Reiter eröffnet mit drei Schlägen das Oktoberfest

Die letzen zehn Sekunden bis 12 Uhr zählten alle Besucherinnen und Besucher im Schottenhamel-Festzelt mit: Zu diesem Countdown schwang Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter den Schlegel und zapfte mit drei Schlägen das erste Bierfass an. Anschließend rief er in die Menge und ins Mikrofon: "O`zapft is - auf eine friedliche Wiesn!"

Drei Schläge - das war einer mehr als viele erwartet hatten, denn bei den vergangenen Oktoberfesten hatte der inzwischen geübte OB meist nur zwei Schläge gebraucht. Diesmal saß der zweite Schlag etwas schief, also folgte ein dritter. Doch wie hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder es kurz vor dem Anstich formuliert: "Es ist wurscht, wenn er einen Schlag mehr hat - Hauptsache er schafft`s." Geschafft hat er es - zwölf Böllerschüsse verkündeten es auch in alle anderen Festzelte: Das Bier darf fließen!