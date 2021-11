BR24live, 11 Uhr: Landshuts Intensivstationen am Limit

Die Corona-Lage auf den Landshuter Intensivstationen spitzt sich weiter zu. Stadt und Landkreis Landshut wollen deshalb nun die Öffentlichkeit informieren und laden um 11 Uhr zu einer Pressekonferenz im Landshuter Landratsamt ein. Dort berichten neben Jürgen Königer, Ärztlicher Leiter Krankenhauskoordination im Rettungsdienstbereich Landshut, auch Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz, sowie Landrat Peter Dreier über die Situation in den regionalen Krankenhäusern.

Zur Lage in Ostbayern berichtet BR24live hier ab 11 Uhr.

Personal hat wegen hoher Arbeitsbelastung gekündigt

Dreier ist auch Vorsitzender des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung in Landshut. Er sagt, die Lage auf den Intensivstationen sei derzeit dramatisch: "Wir haben ja nicht nur die Covid-Patienten, sondern ja auch noch die Patienten, die wegen eines Unfalls, mit Schlaganfall, mit Herzinfarkt oder sonstigen Krankheiten ins Krankenhaus müssen." Da aufgrund der hohen Arbeitsbelastung in der Corona-Pandemie rund 20 Prozent des Personals gekündigt hätte, sei die Belastung mittlerweile enorm. Dies käme noch "verschärfend" hinzu.

Der Landrat fordert deshalb von der Bundesregierung Freihaltepauschalen für Krankenhäuser. Diese hatte es im vergangenen Winter für ausbleibenden Einnahmen durch nicht erfolgte Behandlungen und Eingriffe gegeben, damit die Kliniken ihre Ressourcen für Corona schonen konnten. "Hier ist es wirklich ein riesiger Appell an alle unsere Bundespolitiker, auch wenn sie noch in der Findungsphase oder in der Regierungsbildung sind, jetzt zu handeln. Im Sinne unserer Patienten und im Sinne unserer Krankenhäuser," so Dreier.