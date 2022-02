Teil-Impfpflicht: Landkreise und Verbände warnen vehement

In der Auseinandersitzung über die einrichtungsbezogene Impfpflicht warnt der Bayerische Landkreistag vor den Folgen, wenn das Gesetz überstürzt vollzogen wird. Er sehe sich verpflichtet darauf hinzuweisen, "dass wir vor einem Chaos stehen", sagte Landkreistag-Präsident Christian Bernreiter (CSU) in München. In Pflegeheimen, Behinderten-Einrichtungen und Geburtsstationen bestehe die große Gefahr, dass künftig viele Menschen nicht mehr versorgt werden könnten.

Die Hauptbetroffenen der Umsetzung wären nach seinen Angaben die Gesundheitsämter, die seit zwei Jahren ohnehin schon massiv belastet seien. Das rechtsichere Aussprechen eines Betretungsverbots sei immer eine Einzelfallentscheidung, dies sei mit dem derzeitigen Personal "nicht zu schaffen" - selbst dort, wo es eine hohe Impfquote gebe.

Bernreiter verwies zudem darauf, dass bis Mitte März rechtssicher niemand ein Betretungsverbot aussprechen könne. Der Verwaltungsweg könne bis zu fünf Monate dauern. "Bis zur Entscheidung wird’s Sommer." Dies sei kein rein bayerisches Problem: "Die anderen kämpfen genau so."

Holetschek sieht sich durch Verfassungsgericht bestätigt

Auch der bayerische Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU) betonte, er sehe geradezu eine Verpflichtung, deutlich zu machen, dass bei der Teil-Impflicht mehrere Probleme noch gelöst werden müssten. Hier sieht er sich auch durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bestätigt. Dieses habe klar gesagt, dass bestimmte Fragen noch zu klären seien.

Das Bundesverfassungsgericht hatte am Freitag mehrere Eilanträge gegen die Impfpflicht für medizinische und Pflegeberufe abgelehnt. mehrere Eilanträge gegen die Impfpflicht für medizinische und Pflegeberufe abgelehnt. Begründung des Gerichts: Die Nachteile, die den überwiegend im Gesundheitswesen tätigen Antragstellern durch die Impfpflicht drohten, seien weniger schwer als die Nachteile, die bei einem Aussetzen der Regelung für vulnerable Menschen zu befürchten seien. Der Beschluss bedeutet allerdings noch nicht, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht grundsätzlich verfassungsmäßig ist - das muss noch im Hauptverfahren geprüft werden.

Kritik von Ministerpräsident Söder

Seit Tagen tobt bundesweit ein politischer Streit um die Ankündigung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), die einrichtungsbezogene Impfpflicht vorerst "de facto" nicht umzusetzen. Eigentlich soll sie für den Pflegebereich ab 15. März gelten. Dem entsprechenden Bundesgesetz haben sowohl die meisten CSU-Abgeordneten im Bundestag als auch Bayern im Bundesrat zugestimmt.

Söder begründete die bayerischen Zweifel zuletzt damit, dass der Bund bisher "keine praxistauglichen Vorgaben" für die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gemacht habe. Holetschek betonte am Donnerstag im Landtag, die Staatsregierung sei grundsätzlich weiter für die Teil-Impfpflicht - deren Umsetzung sei aber "so nicht möglich". Viele Juristen betonten in den vergangenen Tagen, dass Bayern ein Bundesgesetz nicht dauerhaft ignorieren könne. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) rückte Söders Vorgehen in die Nähe von Tyrannei. SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich sprach von einem "verantwortungslosen Staatsverständnis".