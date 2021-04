BR24Live: Wie will Söder das Impfen beschleunigen?

Impfung bei Hausärzten startet

Beim Impfgipfel soll auch das Zusammenspiel der Impfzentren und der rund 8.000 Hausarztpraxen in Bayern definiert werden. Die ersten Hausärzte sollen schon diese Woche mit den Impfungen gegen das Coronavirus loslegen.

Der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Christian Bernreiter (CSU), sieht keine Konkurrenz zwischen Impfzentren und den Hausärzten. "Ganz und gar nicht, wir haben uns ja darauf verständigt", sagte der Deggendorfer Landrat der "radioWelt am Morgen" auf Bayern2. "Ich habe als Landrat kandidiert und nicht als Leiter eines Impfzentrums." Die Hausärzte hätten das Vertrauen ihrer Patienten. Allerdings stehe mit dem Einbinden der Hausärzte keine Impfdosis mehr zur Verfügung, so Bernreiter.

Appell an Söder: Für mehr Impfstoff kämpfen

Kritik äußerte Bernreiter kurz vor dem bayerischen Impfgipfel an der Bundesregierung. "Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir in Deutschland die Impfstoffproduktion nicht vorangetrieben haben." Zugleich appellierte er an Ministerpräsident Söder, dafür zu kämpfen, das mehr Impfstoff kommt. Ärzte und Impfzentren stünden bereit, betonte Bernreiter. "Wir wollen, dass der Impfstoff stabil rollt."

