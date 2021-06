BR24live 11.50 Uhr: Wie ist mehr Impf-Tempo in Bayern möglich?

Mehr Vakzin soll für mehr Erstimpfungen sorgen

Wie das Tempo erhöht werden kann, ist eines der wichtigsten Themen beim Impfgipfel. Vor allem soll besprochen werden, wie wieder mehr Erstimpfungen möglich werden. Denn in den vergangenen Wochen hat es wegen des Mangels an Impfstoffen in den Impfzentren vor allem Zweitimpfungen gegeben. Für die kommende Woche haben die Hersteller aber wieder mehr Vakzin in Aussicht gestellt. "Ein halbes Jahr nach dem Start der Corona-Impfungen ist dieser zweite Bayerische Impfgipfel ein wichtiger Uhrenvergleich aller beteiligten Gruppen", heißt es vorab aus dem Gesundheitsministerium in München.

Klarheit in Sachen Verbleib der Impfzentren weiter nicht vorhanden

Ruth Waldmann, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, fordert von der Staatsregierung außerdem Klarheit, was den Weiterbetrieb der Impfzentren angeht. Hier müsse es Planungssicherheit und Perspektiven für alle Beteiligten geben, wie etwa mögliche Auffrischungsimpfungen organisiert werden sollen.

Am Mittag werden Ministerpräsident Söder und Gesundheitsminister Holetschek über die Ergebnisse des Impfgipfels berichten. BR24 überträgt die Pressekonferenz im Anschluss ab 11.50 Uhr live.