BR24live, 10 Uhr: Wie ist die Lage an Bayerns Schulen?

"Wir sind am Limit!", "Das Kultusministerium verheizt seine Lehrkräfte!" oder "Guter Unterricht braucht Zeit und Raum!" - das schreiben Lehrerinnen und Lehrer auf eine digitale Pinnwand des bayerischen Landesverbands der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Die Nachrichten sind als Feedback an Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) gedacht. Viele von ihnen sprechen von Überlastung.

GEW: Die Lage ist angespannt wie nie

Die Landesvorsitzende der GEW Bayern, Martina Borgendale, wundert das nicht. Die Lehrkräfte seien extrem ausgebrannt, sagt sie im Interview mit BR24, "nach mittlerweile zwei Schuljahren, die von Corona und großen Ausfällen geprägt waren." Dass es dieses Schuljahr besser wird, bezweifelt sie. In einer Pressemitteilung schreibt die GEW: Die Lage sei so angespannt wie noch nie in Bayern. "Besonders an den Grund-, Mittel- und Förderschulen fehlen Lehrkräfte vorne und hinten."

Am Vormittag gibt Piazolo einen Ausblick auf das neue Schuljahr. BR24 überträgt die Pressekonferenz ab 10 Uhr live - samt Reaktionen auf die Aussagen des Kultusministers.

Steigender Bedarf – genügend Personal?

Wie viele Lehrerinnen und Lehrer in diesem Schuljahr tatsächlich fehlen werden und wie die Unterrichtsversorgung aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Klar ist aber: Der Bedarf in diesem Jahr ist besonders groß, alleine schon durch die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine, die in diesem Jahr unterrichtet werden sollen. Rund 30.000 könnten es sein. Zwar hat das Kultusministerium zu diesem Zweck 1.620 Vollzeitstellen geschaffen - diese müssen allerdings auch besetzt werden.

Schon vor den Sommerferien hatte sich Kultusminister Piazolo an die Bezirksregierungen gewandt und davor gewarnt, dass Lehrer fehlen könnten. Schulen dürften dann Klassen vergrößern, Förderangebote streichen oder Studierende einstellen, um die Lage in der Not in den Griff zu kriegen. In Niederbayern haben schon die ersten Schulen angekündigt, Unterricht zu kürzen.

BLLV: Bildungskrise zur Chefsache machen

"Wir fahren auf Sicht", sagt die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), Simone Fleischmann, im Gespräch mit BR24. Aber die die Erwartungshaltung von Eltern, Kindern und Jugendlichen sei natürlich eine andere: "Schule ist mehr als Mathe, Deutsch und Englisch!" Von Kultusminister Piazolo fordert die BLLV-Präsidentin, dass er "sich hinstellt und sagt: Es tut mir leid, wir können Ihren Kindern das Angebot, das wir gerne bieten würden, nicht bieten!"

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) solle die Bildungskrise endlich zur Chefsache machen "und nicht nur Bäume umarmen, sondern auch mal Kinder".

GEW: Neueinstellungen auch in Verwaltung und IT

Auch die GEW verlangt von der Staatsregierung, den Lehrermangel "endlich" anzugehen. In einem offenen Brief fordert die Gewerkschaft bessere Arbeitsbedingungen, eine gerechtere Bezahlung und – im Kampf gegen den Lehrermangel – vor allem zusätzliches Personal. Nicht nur im pädagogischen Bereich, sondern auch in Verwaltung und IT. Dadurch könnten Schulleitungen und Lehrkräfte so unterstützt werden, dass eine Schwerpunktsetzung hin zur pädagogischen Arbeit erleichtert wird. Denn eine dauerhafte Überlastung werde zu zusätzlichen Personalausfällen führen, die das Problem des Personalmangels noch weiter verschärfe.

bpv: Konzentration auf Kerngeschäft Unterricht

Dass sich Lehrkräfte wieder mehr auf ihr Kerngeschäft, das Unterrichten, konzentrieren können, wünscht sich auch der Bayerische Philologenverband (bpv). Der Verband, in dem vor allem Gymnasiallehrerinnen und –lehrer sowie Lehrkräfte an beruflichen Oberschulen organisiert sind, fordert ebenfalls die Einstellung von zusätzlichen Verwaltungskräften, EDV-Technikern, Sozialpädagogen und Schulpsychologen, um das Lehrpersonal zu entlasten.

Für den Verbandsvorsitzenden Michael Schwägerl ist es ein echtes Alarmsignal, dass ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer, die derzeit an bayerischen Gymnasien und beruflichen Oberschulen in Vollzeit unterrichten, über eine Reduzierung ihrer Stunden nachdenkt, oder diese bereits beantragt hat. Dabei liege der Anteil der Teilzeitlehrkräfte mittlerweile bereits bei 51 Prozent. "Wir brauchen eine Schule, in der Lehrkräfte in Teilzeit arbeiten, weil sie es wollen, und nicht, weil sie sich durch außerschulische Zusatzbelastungen dazu gezwungen sehen", sagt Schwägerl.