LIVE in etwa 2 Stunden

14.05.2020, 06:20 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

BR24Live 9.55 Uhr: Wie geht es weiter für die Kulturszene?

Leere Bühnen, abgebrochene Spielzeiten, Mitarbeiter in Kurzarbeit: Die Kultur- und Theaterszene leidet in der Coronakrise. Heute will Ministerpräsident Söder der Kunst-, Kultur- und Veranstaltungsszene eine Perspektive geben. BR24Live ab 9.55 Uhr.