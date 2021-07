BR24live 10 Uhr: Schul-Digitalisierungsturbo? Kritik an Piazolo

Schlechte Noten verteilen FDP, Grüne und der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) zum Schuljahresende an den Kultusminister. Im Fach "Digitalisierung" landet Michael Piazolo zwischen ausreichend und ungenügend - also zwischen Note vier und sechs. Die Kritik: Die vollmundigen Ankündigungen der Staatsregierung den Digitalisierungs-Turbo an den Schulen zünden und eine BayernCloud Schule schnell aufbauen zu wollen, seien nicht umgesetzt worden.

Ab 10 Uhr überträgt BR24 ein Pressegespräch mit Bayerns Kultusminister Michael Piazolo zur Digitalisierung an Bayerns Schulen hier im Stream.

Mit Tempo zur BayernCloud Schule?

Genau heute vor einem Jahr hatte Ministerpräsident Markus Söder beim Schul-Digitalisierungs-Gipfel die BayernCloud Schule versprochen. Als "eine Art Schul-Youtube" hatte Söder die Cloud damals umschrieben. Zwei Milliarden Euro sollten dafür in die Hand genommen werden. Als Reaktion darauf, dass der Digitalunterricht im ersten Lockdown vielerorts nicht funktioniert hatte und offenkundig geworden war, dass, wie die Oppositionsparteien es der Staatsregierung vorwerfen, die Digitalisierung an den Schulen verschlafen worden sei. Auch Kultusminister Michael Piazolo sagte beim Schul-Digitalisierungs-Gipfel vor einem Jahr mit Blick auf die digitale Schule, es sei "natürlich wichtig, dass das Tempo hoch ist, dass wir nicht nachlassen".

"BayernCloud Schule": Erst übernächstes Schuljahr fertig

Der FDP-Bildungspolitiker Matthias Fischbach wollte nun vom Kultusministerium wissen, wann die einzelnen Komponenten der BayernCloud Schule für alle Schulen voll verfügbar sein werden. Die Antwort, die BR24 vorliegt, nennt Fischbach ernüchternd. Denn laut Kultusministerium werden viele Tools erst im übernächsten Schuljahr 2022/23 angeboten. Etwa der zentrale Speicher der Cloud, der Messengerdienst – also die Nachrichtenfunktion. Und das sogenannte "Identitätsmanagementsystem" kann frühestens 2022 genutzt werden.

FDP und Grüne sprechen von "Stückwerk"

"Im Endeffekt fehlt alles", so Fischbach, es seien nur die E-Mail-Adressen für Lehrkräfte gekommen, und das Videokonferenztool Visavid geschaffen worden. Beim Videokonferenztool Visavid musste zuletzt auch nachgebessert werden, wegen einer Sicherheitslücke. Das zeigen Recherchen des BR. Während das Kultusministerium von einem "produktiven Videokonferenzwerkzeug" spricht, kritisiert der FDP-Landtagsabgeordnete Fischbach: "Im Prinzip haben wir nur ein Stückwerk, das in den Raum gestellt worden ist". Die BayernCloud Schule sei ein weiterer Beleg für den "Ankündigungsweltmeister Söder". Die Erwartung bei den Schulen sei groß gewesen, betont auch Max Deisenhofer, Bildungspolitiker der Landtagsgrünen. Er zieht das Fazit: Nach einem Jahr sei "nicht viel passiert", Söders Digital-Turbo arbeite "im Schneckentempo" - und zwar sowohl bei der Beschaffung von Hardware, beim Ausbau des schnellen Internets an den Schulen und eben bei der BayernCloud Schule, so Deisenhofer.

Klassenzimmer, Arbeitsplatz und Verwaltungstool in einem

Die BayernCloud Schule klingt nach der Lösung, um die Schulen endgültig fit zu machen fürs digitale Zeitalter. Das Kultusministerium spricht auf seiner Homepage von einem "zentralen Identitätsmanagement, pädagogischen und administrativen Anwendungen" sowie einem "virtuellen Arbeitsplatz, der die digitale Kommunikation und Kooperation sowohl im Bereich der Pädagogik als auch der Verwaltung erleichtern wird". Unter anderem sollen eben Dienst-E-Mails für Lehrkräfte, Cloud-Speicher und "Kommunikationsanwendungen wie Chat und Videokonferenzen" bereitgestellt werden. In dem Schreiben des Kultusministeriums auf Anfrage der FDP heißt es, die zentrale Bereitstellung des passgenauen Softwarepakets unter dem Dach der BayernCloud Schule eröffne vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung effektiver, digital gestützter Lernszenarien.

BLLV: Umsetzung der BayernCloud läuft "zäh"

Doch bis es soweit ist, dauert es noch mehr als ein Schuljahr. Das kritisiert auch der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband. BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann berichtet, viele Schulen hätten sich bereits eigenständig digital aufgestellt und in bestehende Systeme eingearbeitet. Die Abläufe hätten sich dort eingespielt. An diesen Schulen schaue man sehr skeptisch auf eine BayernCloud Schule, gerade, wenn viele Funktionen erst in knapp zwei Jahren verfügbar seien. "Da kommt dann natürlich die Ungeduld schon her, dass man sagt, ach Du meine Güte, jetzt dauert es nochmal zwei Jahre bis das Haus fertig ist, womöglich muss man dann wieder was Neues einbauen und die Tür ist schon wieder alt", so Fleischmann.

Digitalisierung: Mangelhaft

Der BLLV steht Noten eigentlich skeptisch gegenüber – eine Note beschreibe nichts, sagt Fleischmann. Wie die Digitalisierung an den Schulen im vergangenen Jahr vom Kultusministerium koordiniert wurde – wollte sie dann doch bewerten: Mit "mangelhaft": Note 5. Der Grüne Max Deisenhofer gibt Note 4 im Fach "Digitalisierung". Der Kultusminister habe sich "bemüht" sei aber "trotzdem nach wie vor versetzungsgefährdet". "Klassenziel nicht erreicht" so das Fazit von FDP-Mann Fischbach.

Am Vormittag will Kultusminister Piazolo bei einer Pressekonferenz dann selbst Bilanz ziehen und auf das zurückliegende sowie das anstehende Schuljahr schauen.