BR24live, 10 Uhr: Piazolo informiert über das neue Schuljahr

Quarantäneregeln, Luftfilter, Corona-Tests, Lernrückstände - bevor das neue Schuljahr begonnen hat, gibt es viele Themen, die Schulen und Politik beschäftigen. Angesichts steigender Inzidenzen und einer prognostizierten vierten Welle wird auch das anstehende Schuljahr erneut stark durch die Corona-Pandemie geprägt sein. Kurz vor Beginn informiert Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) auf einer Pressekonferenz darüber, wie der Unterrichtsbetrieb ablaufen soll.

Lolli- und Schnelltests an Schulen

Präsenzunterricht hat im neuen Schuljahr oberste Priorität. "Distanzunterricht wird es pauschal ab einer bestimmten Inzidenz oder Hospitalisierungsrate jedenfalls nicht geben", sagte Piazolo im Interview mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Damit der Schulunterricht bestmöglich durchführbar ist, gilt in Schulen bis mindestens 1. Oktober eine Maskenpflicht am Platz. Sicherheit sollen außerdem zweimal wöchentlich sogenannte Lolli-Tests für Grundschüler geben, an weiterführenden Schulen sind drei Schnelltests pro Woche geplant. Man tue alles dafür, dass die Schulen ein sicherer Ort sind, so der Kultusminister.

Die Krankenhaus-Ampel, die sich auf Hospitalisierungsrate und Intensivbettenbelegung bezieht, gilt auch für Schulen. Der Inzidenzwert verliert damit an Bedeutung. Inzidenzabhängige Pläne für Wechsel- oder Distanzunterricht gibt es nicht mehr.

Über Quarantäne wird im Einzelfall entschieden

Gibt es einen positiven Corona-Fall in einer Klasse, heißt das nicht, dass alle Schülerinnen und Schüler direkt in Quarantäne müssen. Es kommt auf den Einzelfall an. Eine angeordnete Quarantäne gilt dann für nur noch fünf Tage. Wenn der Klassenraum mit Luftfiltern ausgestattet ist, ist es sogar möglich, dass nicht-infizierte Kinder gar nicht in Quarantäne müssen, so Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Die Ausstattung aller Klassen mit Luftfiltern ist allerdings noch nicht soweit vorangeschritten, wie man zunächst gehofft hatte.

Lehrermangel auch im kommenden Schuljahr

Die Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen Lehrerverbände vermisst zum Start des neuen Schuljahrs "ein klares Gesundheitskonzept für unsere Schulen". Im neuen Schuljahr seien "noch ganz erhebliche Anstrengungen notwendig", um kontinuierlichen Unterricht zu ermöglichen, teilten die vier Bildungs- und Lehrerverbände mit.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) blickt ebenfalls kritisch auf das neue Schuljahr. Lehrerkräftemangel und ausbleibender Gesundheitsschutz - die Probleme seien die gleichen wie im vergangenen Schuljahr. Die Belastungen für Lehrerinnen und Lehrer seien weiterhin zu hoch.

Die bayerische Bildungspolitikerin Margit Wild (SPD) drängt außerdem auf Förderbedarfe für die Schüler. Es brauche Zeit, Raum und Ressourcen für eine individuelle Förderung. Kleine Lerngruppen, unterrichtsbegleitende und langfristige Fördermaßnahmen seien unter anderem das, was in den kommenden Wochen und Monaten nötig sei.