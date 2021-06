BR24Live 10.25 Uhr: Landesparteitag der Freien Wähler

Beim Parteitag in Nürnberg will Hubert Aiwanger erneut für den Landesvorsitz kandidieren. Seine Wiederwahl gilt als sicher. Einen Gegenkandidaten gibt es bislang nicht. Als persönliches Wahlziel hat er im Interview der Woche auf B5 aktuell "50 Prozent plus X" ausgegeben, "alles andere ist Schönheitswettbewerb".

Eine Partei – Ein Name: Hubert Aiwanger

Ohne ihn an der Spitze kann sich derzeit wohl kaum jemand in Bayern die Freien Wähler vorstellen. Seit Jahren ist er das Gesicht der Partei. Schließlich ist Aiwanger nicht nur Landesvorsitzender, sondern auch Bundesvorsitzender, Bayerischer Wirtschaftsminister, Vize-Ministerpräsident und seit kurzem Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Kritik an der Ämterhäufung ist in den Kommentarspalten der Zeitungen immer wieder zu lesen. Der Vorwurf, er wolle anderen keinen Spielraum geben, um sich zu profilieren, prallt an Aiwanger ab. Aber auch den Einwand, bei den Freien Wählern gebe es eben keine anderen guten Kandidaten, weist er zurück: "Wir haben viele Leute auf guten Positionen. Es ist nicht so, dass ich andere verdrängen würde oder ihnen die Show stehlen würde. Jeder kann sich bei uns austoben, so viel er will".

Von Bayern nach Berlin? Aiwanger würde Ministerposten aufgeben

Und was, wenn Hubert Aiwanger im Herbst in den Bundestag einzieht? Schließlich hat er angekündigt nach Berlin zu gehen, sollten die Freien Wähler die Fünfprozenthürde überspringen. Dann gibt es mehr als genug Bewerber, die gerne seinen Posten als Wirtschaftsminister übernehmen würden, garantiert Aiwanger. In Freie-Wähler-Kreisen gilt Fabian Mehring, der parlamentarische Geschäftsführer im Landtag, als ministrabel. Aber auch den Fraktionschef Florian Streibl oder den Vize-Landtagspräsidenten Alexander Hold könnte sich der eine oder andere wohl als Minister gut vorstellen.

Aiwanger sieht Fifty-fifty-Chancen für die Bundestagswahl

Die Chancen für einen Einzug in den Bundestag schätzt Aiwanger auf "fifty-fifty". Tatsächlich müssten die Freien Wähler noch deutlich zulegen. In den vergangenen Umfragen lagen sie bei rund drei Prozent. Punkten wollen die Freien Wähler mit Wahlkampfthemen wie der Abschaffung der Erbschaftsteuer, einem Verbot von Parteispenden und einer lockeren Corona-Politik. Vor allem aber betonen die Freien Wähler eines deutlich: Sie wollen eine Beteiligung der Grünen an der Bundesregierung verhindern.

Der CSU wirft Aiwanger im Interview der Woche auf B5 aktuell vor, "mit ihrem Flirt mit den Grünen ihre eigene Kundschaft zu verunsichern". Der Spitzenkandidat der Freien Wähler wünscht sich eine bürgerliche Koalition, unionsgeführt, aber natürlich mit Beteiligung der Freien Wähler. Aiwangers Strategie: Seine Partei soll vor allem enttäuschte Unionswähler und AfD-Protestwähler überzeugen und so das bürgerliche Lager wieder stärker machen.

Genau das sei aber nicht der Fall, schimpft die CSU. "Jede Stimme für die Freien Wähler bringt die Grünen näher ans Kanzleramt, denn die Freien Wähler schwächen und spalten das bürgerliche Lager", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume der Mediengruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung. Nachdem die Freien Wähler inzwischen bei jeder Wahl in Deutschland antreten würden, seien sie längst eine "ganz normale Partei geworden, obwohl sie das nie sein wollten", so Blume. "Die Freien Wähler haben damit ihre Unschuld verloren."

Werden die Freien Wähler zu einer normalen Partei?

Diese Kritik hören die Freien Wähler nicht nur aus der CSU, sondern auch aus den eigenen Reihen. Seit Jahren warnen Kommunalpolitiker immer wieder, die Freien Wähler sollten sich auf eine bürgernahe Politik in den Gemeinden konzentrieren statt Parteistrukturen bis nach Berlin aufzubauen.

So sieht das zum Beispiel auch Konrad Heuwieser, FW-Stadtratsmitglied in Altötting. Für ihn gehören die Freien Wähler nur in die Kommunen. Bundespolitische Ambitionen fressen seiner Meinung nach viel zu viel Zeit und Energie. So sehen das auch seine drei Fraktionskollegen im Ort. Ihre Sorge: Wenn sich die Freien Wähler zu einer etablierten Bundespartei entwickeln, müssen sich auch die Kommunalpolitiker an Entscheidungen der Parteigremien halten und verlieren ihre Unabhängigkeit. Die Freien Wähler insgesamt würden letztendlich auch die Nähe zum Bürger verlieren, so die Befürchtung.

"Wir wollen wirklich total unabhängig sein und im Interesse der Stadt möglichst gut arbeiten, aber nicht auf Weisung von oben achten müssen." Konrad Heuwiesen, Altöttinger Stadtrat

Er und seine Fraktionskollegen sind daher auch nicht im Verband oder der Vereinigung der Freien Wähler organisiert, sondern nur als Freie-Wähler-Gruppe im Ort aktiv. In fast allen der 2.000 bayerischen Gemeinden gibt es Freie-Wähler-Gruppen. Nur etwa 900 sind allerdings im Dachverband organisiert, der Rest agiert, wie die Freien Wähler in Altötting, komplett unabhängig. Es bleibt also Luft nach oben, wenn es um den Zusammenschluss der Freie-Wähler-Gruppen im Dachverband geht.