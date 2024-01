BR24live 10.25 Uhr: Gedenkakt im Landtag für NS-Regime-Opfer

Der Bayerische Landtag gedenkt am Vormittag der Opfer des Nationalsozialismus. Die Gedenkstunde steht im Zeichen des generationenübergreifenden Erinnerns. Bald schon werden keine Zeitzeugen mehr leben. Wer sich aktiv an die NS-Zeit und den Krieg erinnern kann, ist mittlerweile mindestens 85 Jahre alt.

Auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler werden heute im Landtag sein. Sie wollen ein Zeichen für ihre Verantwortung als Nachkommen setzen.

BR24live überträgt den Gedenkakt ab 10.25 Uhr hier im Stream (oben im Artikel eingebettet).

Überlebender hält Gedenkrede

Einer der wenigen noch lebenden Zeitzeugen des Holocaust ist Abba Naor. Er war Häftling des Außenlagers des Konzentrationslagers Dachau und musste als Jugendlicher in Utting und Kaufering Zwangsarbeit verrichten. Der heute 95-Jährige hat seine Geschichte oft in Schulen erzählt. Naor wurde 1928 in Kaunas im heutigen Litauen geboren. 1945 wurde er auf einem Todesmarsch von den US-Amerikanern befreit.

Eklat während Gedenkakt im Jahr 2019

Die Organisatoren haben die letzte Gedenkveranstaltung im Landtag vor fünf Jahren noch gut in Erinnerung. Damals verließen mehrere Mitglieder der neu in den Landtag gewählten AfD-Fraktion während der Rede von Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, den Saal. Auch heute herrschen besondere Sicherheitsvorkehrungen.