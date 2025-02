01.02.2025, 07:23 Uhr Bildbeitrag

> BR24 Wahlarenen live aus Würzburg und Passau

BR24 Wahlarenen live aus Würzburg und Passau

Der Bundestagswahlkampf geht in die entscheidende Phase. Im BR Fernsehen haben Bürgerinnen und Bürger die Chance, Politikern ihre Fragen zu stellen – am 12. Februar live aus Würzburg und am 19. Februar live aus Passau.