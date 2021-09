"BR24 Wahlarena": Attacken von SPD und Grünen auf die Union

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und fortgeschrieben.

Der bayerische SPD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Uli Grötsch, hat in der zweiten "BR24 Wahlarena" die Union attackiert, mit der die Sozialdemokraten im Bund derzeit noch regieren. Unter anderem warf er CDU und CSU vor, "über Jahre" eine wirklich gleiche Bezahlung von Leiharbeitern verhindert zu haben. Es dürfe keine "Zweiklassengesellschaft zwischen Kollegen" geben.

Im Gegensatz zur Union wolle die SPD "Equal Pay" (gleiche Bezahlung) und einen "Flexibilisierungsbonus ab dem ersten Tag". An den CSU-Spitzenkandidaten Alexander Dobrindt gewandt beklagte Grötsch, nach wie vor würden von manchen Unternehmen Lücken ausgenutzt, weil mit der Union in manchen Gesetzgebungsverfahren in den vergangenen acht Jahren nicht mehr zu machen gewesen sei.

Dobrindt: Leiharbeit muss möglich bleiben

Auch Roth verlangte für Leiharbeiter gleichen Lohn plus einen Flexibilisierungszuschlag: "Die müssen mehr kriegen als die anderen, weil sie ja flexibel eingesetzt werden", argumentierte die Grünen-Politikerin. Eigentlich aber müsse Leiharbeit überwunden werden.

Dobrindt dagegen verteidigte die Leiharbeit - beispielsweise in der Automobilindustrie - als ein Instrument, das eine Berechtigung habe. Leiharbeit müsse möglich bleiben, weil es Unternehmen die Flexibilität gebe, Produktionskapazitäten anzupassen. "Equal Pay" sei richtig, und es gebe eine gesetzliche Regelung dazu.

Roth: Arbeitszeit in Pflege verringern

Auch das Ringen um bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege zeigt laut Grötsch, "wie wenig handlungsfähig" die Große Koalition zuletzt noch gewesen sei. Zwar sei in den vergangenen Jahren "schon ziemlich viel" bewegt worden in der Pflege, "aber es geht uns noch nicht weit genug".

Roth verwies auf die Grünen-Forderung, die Arbeitszeit in der Pflege auf 35 Stunden zu reduzieren. Denn die Arbeit sei physisch wie psychisch sehr anstrengend. Einig waren sich alle drei Politiker darin, dass es eine verbindliche Personalbemessung in Krankenhäusern und Altenpflegern geben müsse.

Roth: Kein Jamaika-Bündnis nach der Bundestagswahl

Auf die Frage, ob es nach der Bundestagswahl ein sogenanntes Jamaika-Bündnis aus Union, Grünen und FDP geben werde, antwortete Roth kurz und knapp: "Nein." Grötsch wiederum vermutet, dass die SPD der neuen Regierungskoalition nur angehören wird, wenn sie stärkste Kraft wird: Falls sie die Wahl nicht gewinne, müsse die SPD "wahrscheinlich in die Opposition". Dobrindt wiederholte seine Prognose, das die Bundestagswahl "insgesamt richtig knapp" werde: "Das wird ein Wimpernschlagfinale."

Auch beim Mindestlohn: Rot-Grün gegen Schwarz

Beim Mindestlohn bekräftigten die drei Politiker die Positionen ihrer Parteien. Der Berliner CSU-Landesgruppenchef Dobrindt geht zwar davon aus, dass sich der Mindestlohn "in Richtung 12 Euro entwickeln" werde. Aber die Union habe gemeinsam mit der SPD in der Großen Koalition eine Kommission eingerichtet "zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, die gemeinsam die Lohnfindung machen und deswegen die Höhe des Mindestlohns bestimmen". Auch künftig solle die Kommission darüber entscheiden und nicht die Politik.

Grötsch versicherte, die SPD wolle die Kommission nicht aushebeln, aber es sei "selbstverständlich eine politische Frage, wie hoch der Mindestlohn ist". Es sei auch eine sehr politische Frage, wenn man darüber rede, ob man in Deutschland "von seiner Hände Arbeit in Würde leben können muss". Von 12 Euro Stundenlohn werde man ja nicht reich, "und übrigens auch kein kleiner Unternehmer arm".

Ähnlich argumentierte Roth: "Ganz klar 12 Euro als ersten Schritt." Die Einführung des Mindestlohns sei ja auch eine politische Entscheidung gewesen. 12 Euro, "und zwar ohne Ausnahme", seien "wirklich notwendig. "Weil 9,50 Euro das geht einfach nicht. Das ist auch nicht eine Anerkennung von Arbeit."

In der ersten "BR24 Wahlarena" vor einer Woche hatten die bayerischen Spitzenkandidaten von FDP, AfD und Linkspartei auf Bürger-Fragen geantwortet und diskutiert. Dieses Mal waren im niederbayerischen Essenbach es die Listenführer der anderen drei im Bundestag vertretenen Parteien.