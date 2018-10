13.10.2018, 15:32 Uhr

BR24 - Unser Programm zur Landtagswahl

Prognosen, Hochrechnungen, Endergebnis: Am Wahltag sind Sie auf BR24.de jederzeit auf dem neuesten Stand. Wie geht es nach der Wahl weiter? Alle Informationen in Analysen, im Liveblog, im Ticker, im Livestream und auf HbbTV - auch am Tag danach.