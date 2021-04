Schule in Corona-Zeiten: Eltern erteilen schlechte Noten

Zu diesen Einschätzungen passt, dass mehr als die Hälfte (54,2 Prozent) der Eltern angaben, keine oder wenig Bedenken zu haben, dass sich ihr Kind in der Schule mit dem Coronavirus infiziert. 30,4 Prozent gaben sogar an, dass sie dies komplett ausschließen, 23,8 Prozent glauben eher nicht, dass sich ihr Kind in der Schule ansteckt. Angst vor einer Infektion im Präsenzunterricht haben hingegen 41,9 Prozent der befragten Eltern. 21,4 Prozent der Elternzielgruppe sorgen sich dabei besonders stark. Grundschuleltern und Eltern von Schülerinnen und Schülern, die eine weiterführende Schule besuchen, haben in dieser Frage ähnliche Ansichten.