BR24-Umfrage: Jeder 20. in Bayern feiert Heiligabend alleine

Fünf Prozent bleiben Heiligabend allein

Immerhin jeder 20. in Bayern gibt an, Heiligabend vorwiegend alleine zu verbringen. Am häufigsten sind darunter geschiedene (ca. 15 Prozent) und ledige Bayern (gut 10 Prozent).

Nur eine verschwindende Minderheit, nämlich weniger als ein Prozent, wird voraussichtlich mit Arbeitskollegen oder anderen feiern.

"Ich feiere kein Weihnachten", haben in der BR24-Umfrage nicht einmal vier Prozent angekreuzt. Was noch auffällt: Konfessionslose sind etwas weniger häufig mit Familie und Partner (knapp 70 Prozent) an Heiligabend zusammen als Menschen christlichen Glaubens (zu über 80 Prozent).

Auf dem Land ist man weniger allein

Wenn man Stadt und Land vergleicht, lässt sich laut BR24-Umfrage feststellen: Je niedriger die Bevölkerungsdichte, desto häufiger feiern die Bayern in der Familie bzw. mit dem Partner (knapp 80 Prozent) und seltener alleine (3,5 Prozent). In der Stadt feiern dagegen etwa 70 Prozent im Kreis der Familie und knapp sieben Prozent alleine.