BR24-Umfrage: Corona-Krise in der Familie? Bayern sind gelassen

Wochenlang zu Hause, Home-Office, schulfrei und keine Besucher mehr: Die Corona-Krise ist für die familiären Beziehungen durchaus herausfordernd, nicht nur Soziologen sprechen von einem Sozialexperiment mit offenem Ausgang. Denn: Paare können sich kaum mehr aus dem Weg gehen, Verwandte nicht mehr besucht werden und dazu müssen häufig auch Kinder ganztags beschäftigt werden.

Kaum Hinweise auf Lagerkoller in Bayern

In Bayern sieht ein deutliche Mehrheit vorerst trotzdem nicht, dass die Corona-Krise einen negativen Einfluss auf das Zusammenleben hat. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für BR24 gaben lediglich 15,4 Prozent der Teilnehmer an, die Corona-Pandemie habe einen sehr negativen (5,4) oder eher negativen (10,0) Einfluss auf den Zusammenhalt in der Familie.

39,2 Prozent der Befragten sind bislang unentschieden, eine Mehrheit von 45,4 Prozent sieht sogar einen sehr positiven (11,8) oder eher positiven (33,6) Einfluss auf den Zusammenhalt.