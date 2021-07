BR24 statt B5 aktuell - was steckt dahinter?

Das Informationsradio B5 aktuell heißt seit Donnerstag BR24. Für manche noch etwas ungewohnt, für andere aber - vor allem jene, die den Namenswechsel vorbereitet haben - schon seit Monaten vertraut. Was steckt hinter dem Namenswechsel? Was bleibt, was ändert sich? Darüber hat Redaktionsleiter Steffen Jenter mit Thomas Hinrichs gesprochen, dem Programmdirektor Information des Bayerischen Rundfunks