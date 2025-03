04.03.2025, 08:00 Uhr Videobeitrag

> BR24 Retro: Tanz der Marktfrauen 1961

BR24 Retro: Tanz der Marktfrauen 1961

Am Faschingsdienstag verwandelt sich der Viktualienmarkt in München traditionell in einen wilden Faschingsreigen. Höhepunkt ist auch 1961 bereits der Tanz der Marktweiber in bunten Kostümen, der viele Schaulustige anzieht.