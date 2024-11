19.11.2024, 12:00 Uhr Videobeitrag

> BR24 Retro: Rosl Mayr kocht Suppe 1967

In ihrer unvergesslichen Art preist die bayerische Volksschauspielerin Rosl Mayr für eine Kochshow die Vorzüge von Suppen an – auch in der modernen Küche von 1967. Eine Glosse aus dem BR-Archiv zum Tag der Suppe.