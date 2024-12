21.12.2024, 08:17 Uhr Videobeitrag

BR24 Retro: Meerrettich für das Immunsystem

Kren gilt als Entzündungshemmer. Bereits bei der Verarbeitung der scharfen Wurzel schießen so manchem die Tränen in die Augen. Doch so ein Weihnachtskarpfen in Meerrettichsoße gilt vielen als ganz besonderer Genuss.