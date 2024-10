05.10.2024, 08:00 Uhr Videobeitrag

> BR24 Retro: Konservierung von Pfifferlingen 1962

In einer Konservenfabrik in Kötzting werden 1962 die schmackhaften Pfifferlinge für eine spätere Verwendung haltbar gemacht. Zum Säubern kommen die Reherl vor der Konservierung noch in ein Wasserbad.