Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

Home Icon > BR24 Retro: Kissinger auf Heimatbesuch 1994

BR24 Retro: Kissinger auf Heimatbesuch 1994

Henry Kissinger musste 1938 mit seiner Familie in die USA emigrieren und machte dort in den 70er Jahren Karriere als Außenminister. In seiner Jugend spielte er bei der damaligen SpVgg Fürth Fußball und ist sein Leben lang ein treuer Fan geblieben.