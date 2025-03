08.03.2025, 08:00 Uhr Videobeitrag

> BR24 Retro: Frühlingswetter in München 1962

BR24 Retro: Frühlingswetter in München 1962

Heute wie damals sehnen sich die Menschen nach dem Ende des nasskalten Winterwetters. So genießen Jung und Alt 1962 die ersten warmen Sonnenstrahlen in München – ob am Monopteros im Englischen Garten oder auf einer Parkbank.