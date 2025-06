19.06.2025, 08:00 Uhr Videobeitrag

> BR24 Retro: Fronleichnam in Wackersberg 1972

BR24 Retro: Fronleichnam in Wackersberg 1972

In Wackersberg, in der Nähe von Bad Tölz, wird Fronleichnam mit einer Prozession begangen. Die Aufstellung unterliegt einer strengen Abfolge, so dürfen die Bäcker gleich hinter der Monstranz laufen, die Flößer hingegen müssen ganz ans Ende.