01.03.2025, 08:00 Uhr

BR24 Retro: ESC-Vorentscheid 1980

Das Publikum vor Ort konnte 1980 noch ganz analog seinen Favoriten für den deutschen Beitrag am Grand Prix Eurovision in Den Haag angeben. Moderator Thomas Gottschalk ließ dafür bunte Stimmzettel von der Studiodecke in Unterföhring regnen.