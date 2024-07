Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

BR24 Retro: Erste künstliche Kletterwand 1968

Großer Freizeitspaß beim Klettern und Bouldern. Doch auch das Sportklettern will gelernt sein und geübt werden. In München eröffnete 1968 das Unternehmen Sport Scheck das erste Übungsgelände in Europa mit einer künstlichen Kletterwand.