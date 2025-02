04.02.2025, 10:00 Uhr Videobeitrag

BR24 Retro: Entscheidung WAA-Standort Wackersdorf 1985

Am 4.2.1985 fällt die Entscheidung für Wackersdorf als Standort für die Wiederaufarbeitungsanlage von abgebrannten Kernbrennstäben. Am Tag darauf kündigt die Bürgerinitiative auf einer Demonstration ihren Widerstand gegen das Projekt an.