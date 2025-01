31.01.2025, 08:00 Uhr Videobeitrag

BR24 Retro: Eisstockschießen

Wenn die Weiher und Seen zugefroren sind, versammeln sich die Stockschützen, um sich in ihrer Zielsicherheit zu messen. In Hallstatt am Dachstein Anfang der 1960er Jahre stellen Frauen wie Männer ihr Können im Eisstockschießen unter Beweis.