01.01.2025, 08:00 Uhr Videobeitrag

BR24 Retro: Camping im Winter 1979

Auch in den Wintermonaten ist so mancher Campingplatz geöffnet, aber mit weit weniger Trubel als im Sommer. Diese Ruhe in einer wunderschönen Schneelandschaft lässt in Ruhpolding die Herzen der überzeugten Wintercamper nicht nur 1979 höherschlagen.