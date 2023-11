Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

BR24 Retro: Allerheiligen in Wackersberg 1960

So wie in Wackersberg im Jahr 1960 gedenken die katholischen Christen alljährlich an Allerheiligen ihrer Toten. Der Brauch an sich ist gleich geblieben. Nur der Gräberschmuck und die Friedhofskultur haben sich seither an vielen Orten verändert.