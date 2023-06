Artikel mit Video-Inhalten

> BR24 Retro: 750 Jahre Benediktbeurer Fronleichnamsprozession

BR24 Retro: 750 Jahre Benediktbeurer Fronleichnamsprozession

Seit 1273 wird Fronleichnam in Benediktbeuern mit einem Umzug gefeiert und gehört damit zu den ältesten Prozessionen in Bayern. So festlich ging es 1973 zum 700-jährigen Jubiläum zu.