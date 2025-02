01.02.2025, 08:00 Uhr Videobeitrag

BR24 Retro: 60 Jahre U-Bahn-Baubeginn in München

Am 1. Februar 1965 beginnt mit dem Spatenstich durch den Ministerpräsidenten Alfons Goppel und den Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel offiziell der Bau der Münchner U-Bahn. So erinnert sich Alt-OB Vogel 2015 an den historischen Tag.