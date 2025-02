27.02.2025, 06:59 Uhr Videobeitrag

Gegründet am 27.02.1900, steigt der FC Bayern München 1965 in die 1. Bundesliga auf. 1969 feiert der Verein bereits im Grünwalder Stadion die Meisterschaft. Von dort zieht der Verein 1972 erst ins Olympiastadion um und 2005 in die Allianz Arena.