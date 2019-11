BR24-Newsletter: Jetzt noch als Test-User anmelden

BR24 arbeitet an einem neuen Angebot für Sie. Künftig wird Ihnen unser Newsletter immer um 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages und Topstories liefern - direkt in Ihr Mail-Postfach. Momentan entwickeln wir das Konzept. Auch mit Hilfe Ihres Feedbacks. Mehrere hundert Test-User haben sich seit Anfang der Woche schon angemeldet. Aber auch Ihre Meinung ist uns wichtig.

Wir suchen Test-User für den BR24-Newsletter

Wir wollen sicher gehen, dass Ihnen unser Newsletter gefällt und wir die richtige Themenmischung treffen. Und wir wollen wissen, ob Sie sich mehr Politik, Bayern, Regionales, Sport, Wissen, Kultur oder Wirtschaft wünschen. Ob wir mehr Gewicht etwa auf digitale Themen legen sollen oder auf die Geschichten, die unsere Community auf Facebook hitzig diskutiert. Besonders interessiert ist uns noch, welche Anregungen Sie ganz grundsätzlich für uns haben.

Warum überhaupt ein Newsletter?

Zum Feierabend um 17 Uhr mit einem einzigen Klick über die wichtigsten Themen des Tages informiert sein, einfach per Mail, von uns für Sie ausgewählt. Diesen Service möchten wir Ihnen gerne bieten. Damit Sie auf dem Heimweg aus der Arbeit, in der U-Bahn, beim Arzt im Wartezimmer oder schon zu Hause auf der Couch auf einen Blick darüber informiert sind, worüber Bayern spricht. Als Zusatzangebot für all diejenigen, die gerne ein schnelles BR24-Update bekommen wollen.

Was macht der Newsletter anders als die BR24-App oder BR24.de?

In der BR24-App und auf unserer Webseite BR24.de finden Sie von morgens bis abends sehr viele Topstories und Nachrichten. Im BR24-Newsletter liefern wir Ihnen die wichtigsten, bequem und auf einen einzigen Blick.

Ihr Feedback hilft uns, dass all das gelingt. Deshalb suchen wir noch Test-User. Vom 25. bis 27.11.2019 werden Sie um 17 Uhr einen Test-Newsletter von uns bekommen. Einfach hier anmelden.