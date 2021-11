BR24 Nachrichten bald auch in Münchner Bussen

In den Münchner U-Bahnen gibt es sie schon seit einiger Zeit: Bildschirme, auf denen Informationen über die Fahrt sowie Nachrichten aus Bayern und aller Welt angezeigt werden. Jetzt rüstet die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG auch die Busflotte mit den Monitoren aus. Zu sehen gibt es darauf unter anderem die Nachrichten von BR24.

90 Prozent der Fahrgäste schauen auf die Bildschirme

Das Programm auf den geteilten Monitoren in den Münchner U-Bahnen und Bussen läuft in 15-Minuten-Schleifen. Weil Fahrgäste durchschnittlich zehn bis 15 Minuten mit einem Verkehrsmittel unterwegs sind, macht das die Fahrt für die allermeisten kurzweiliger, sagt Ingo Wortmann, der Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft. "90 Prozent unser Fahrgäste gucken zumindest über kurze Zeit auf dieses Fahrgastfernsehen." Für die MVG sei es in erster Linie wichtig, Werbeeinnahmen zu bekommen. "Wo wir so große Einnahmeausfälle wegen Corona haben, ist uns jeder Euro lieb", so Wortmann.

BR24 Rundschau in 100 Sekunden

Neben Informationen über Veranstaltungen in München, Hinweisen und Werbung ist das Nachrichtenprogramm der BR24 Rundschau in 100 Sekunden ein wichtiger Bestandteil des Programms, sagt Andreas Orth der Betreibergesellschaft McRud aus Berlin. "Das ist ein ganz fantastisches Format - und eine Informationsquelle, die sehr sehr wichtig ist", so Orth. In den nächsten zwei Monaten sollen alle 650 Münchner Stadtbusse mit dem Fahrgastfernsehen ausgestattet werden.